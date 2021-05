Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : serait en négociation pour racheter MGM Movie Studio Cercle Finance • 18/05/2021 à 15:39









(CercleFinance.com) - Amazon aurait débuté des négociations pour réaliser l'acquisition de MGM Movie Studio pour 9 milliards de dollars indique cet après-midi le Wall Street Journal. MGM est le dernier grand studio de cinéma indépendant d'Hollywood. Cette acquisition permettrait à Amazon de développer son portefeuille de films pour Prime Video ajoute le quotidien. MGM possède en particulier les franchises de James Bond, Pink Panther, Rocky et The Hobbit rappelle le Wall Street Journal. Cette opération arriverait après l'accord de fusion de la division WarnerMedia avec Discovery, pour donner naissance à 'un nouveau leader mondial du divertissement', avec des revenus projetés à environ 52 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de l'ordre de 14 milliards en 2023. Le géant des télécommunications avait précisé qu'il recevrait, dans cette transaction, 43 milliards de dollars (sous réserve d'ajustements) sous forme de numéraire, de titres de créance et de rétention par WarnerMedia de certaines dettes.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.86%