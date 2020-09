Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : Semtech collabore au projet Sidewalk Cercle Finance • 21/09/2020 à 16:38









(CercleFinance.com) - Le groupe américain de semi-conducteurs Semtech a annoncé lundi qu'il avait collaboré à Amazon Sidewalk, le projet de réseau pour objets connectés amorcé l'an dernier par Amazon. Le groupe californien explique avoir fourni sa technologie d'interface radio LoRa à longue portée et faible consommation afin d'étendre le signal du réseau domestique des utilisateurs, en intérieur comme en extérieur. Gratuit et collaboratif, le réseau Amazon Sidewalk doit permettre d'offrir une connexion pour des objets communicants à faible bande passante, tels que les systèmes d'éclairage intelligents, les traceurs pour animaux de compagnie ou les systèmes d'arrosage. Présenté à l'automne 2019, le réseau Amazon Sidewalk devrait être officiellement lancé d'ici à la fin de l'année.

