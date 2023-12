Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: se dote d'un électrolyseur de 1MW dans le Colorado information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 12:17









(CercleFinance.com) - Plug Power, spécialiste mondial des solutions complètes d'hydrogène pour l'économie de l'hydrogène vert, annonce avoir achevé l'installation et la mise en service d'un système d'électrolyseur dans un centre de distribution Amazon à Aurore, Colorado.



L'électrolyseur à membrane échangeuse de protons d'un mégawatt est le premier pour Amazon. Il produira de l'hydrogène à faible teneur en carbone pour alimenter plus de 225 chariots élévateurs à pile à combustible hydrogène sur le site, connus sous le nom de DEN8.



L'électrolyseur Plug 1MW, qui utilise de l'électricité et de l'eau pour produire de l'hydrogène, est capable de prendre en charge jusqu'à 400 chariots élévateurs alimentés par pile à combustible à hydrogène.



L'hydrogène produit par l'électrolyseur sera comprimé sur place et stocké dans un réservoir de stockage d'hydrogène gazeux pendant utilisation par les chariots élévateurs.







