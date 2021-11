Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : Roche retient les solutions 'cloud' d'AWS information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 14:08









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) a annoncé mardi que le laboratoire pharmaceutique suisse Roche s'appuyait sur ses infrastructures afin de gérer ses charges de travail, notamment en ce qui concerne les données. Roche utilise les outils de la filiale 'cloud' d'Amazon dans des domaines tels que l'informatique à hautes performances, l'analytique et l'apprentissage-machine en vue d'accélérer le développement de nouveaux médicaments, indique AWS. Le groupe de Bâle a également recours au service d'entrepôt de données Amazon Redshift afin de traiter la masse importante de données génomiques issues de 300.000 patients atteints d'un cancer, tout en garantissant leur intégrité. L'utilisation d'AWS lui permet également de partager des données de manière sécurisée avec des partenaires tels que les établissements universitaires ou les autorités sanitaires, note la filiale d'Amazon.

