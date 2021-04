Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : retenu dans le 'cloud' par le gouvernement israélien Cercle Finance • 21/04/2021 à 15:51









(CercleFinance.com) - Les géants américains Amazon et Google ont été sélectionnées pour la fourniture de services 'cloud' au gouvernement israélien dans le cadre du premier volet d'un vaste projet baptisé 'Nimbus', a annoncé mercredi le Ministère des finances du pays. Ce contrat - qui porte sur la création de sites 'cloud' locaux devant traiter et stocker les données gouvernementales à l'intérieur des frontières de l'Etat - est estimé à quelque 1,2 milliard de dollars. A l'issue de l'appel d'offre, Amazon et Google ont devancé quelques-uns de leurs plus grands rivaux américains, dont Microsoft, Oracle et IBM. Le projet 'Nimbus', une première dans le pays, vise à fournir une solution complète de services cloud au gouvernement, au système de défense et à d'autres organismes économiques. Il comporte quatre volets: formulation de la politique gouvernementale, migration vers le cloud, intégration, migration vers le cloud et mise en oeuvre du contrôle et de l'optimisation de l'activité. Amazon a également annoncé mercredi que sa filiale Amazon Web Services (AWS) avait été retenue par le câblo-opérateur DISH Network en tant que fournisseur privilégié de l'infrastructure 'cloud' devant soutenir le lancement de son réseau 5G.

