Amazon: résultats bien meilleurs que prévu, le titre bondit information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 17:14

(CercleFinance.com) - Amazon gagne plus de 12% vendredi à la Bourse de New York après avoir fait part de résultats bien meilleurs que prévu au deuxième trimestre et dévoilé des prévisions encourageantes pour le trimestre en cours.



Le groupe américain de commerce électronique a réalisé sur les trois derniers mois un bénéfice opérationnel de 3,3 milliards de dollars, contre 7,7 milliards de dollars un an plus tôt.



Cette performance dépasse toutefois les objectifs qui avaient été communiqués par le groupe et qui faisaient apparaître une prévision maximale de trois milliards de dollars concernant le résultat d'exploitation pour le trimestre.



Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 7% sur un an, à 121,2 milliards de dollars, alors que le groupe visait une fourchette allant de 116 à 121 milliards.



'La bonne surprise au niveau des ventes illustre à quel point l'offre d'Amazon reste pertinente dans un contexte pourtant marqué par un affaiblissement de la consommation', soulignent ce matin les analystes de Jefferies.



'En dépit des pressions inflationnistes, d'un marché du travail tendu et de coûts fixes loin d'être maximisés, Amazon a livré de solides résultats au deuxième trimestre, profitant d'un niveau de demande élevé et d'une amélioration de l'optimisation de ses centres logistiques', renchérissent les équipes de Wedbush.



Chez BofA, ont fait remarquer que la marge brute supérieure aux attentes dévoilée par le groupe de Seattle sur le trimestre écoulé constitue une 'très bonne nouvelle' au vu des difficultés que connaît actuellement le secteur américain de la grande distribution.



Pour le troisième trimestre, Amazon déclaré prévoir une accélération de l'activité, avec un chiffre d'affaires attendu entre 125 et 130 milliards de dollars, soit une croissance de 13% à 17% en rythme annuel.



Les analystes de Mizuho préviennent toutefois que le géant de l'Internet pourrait ne pas rester très longtemps immunisé contre la décélération de la croissance.



'S'il est vrai que la valorisation du titre est attractive à 12 fois l'Ebitda attendu pour 2024 et que nous apprécions les fondamentaux de l'entreprise, le titre pourrait se montrer volatil à court terme alors que les incertitudes économiques pour 2023 se manifestent', prévient le courtier.