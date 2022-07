Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: répond aux préoccupations de l'UE information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 13:01









(CercleFinance.com) - La Commission européenne invite les diverses parties prenantes à faire part de leurs observations au sujet des engagements proposés par Amazon en réponse à d'éventuels problèmes de concurrence soulevés par la Commission concernant les données des vendeurs de la place de marché, la Buy Box Amazon et Amazon Prime.



En effet, la Commission a mené une enquête et a conclu à titre préliminaire que les règles et critères applicables à la Buy Box et à Amazon Prime 'favorisaient indûment les propres activités de vente au détail d'Amazon, ainsi que les vendeurs de la place de marché qui utilisaient les services de logistique et de livraison d'Amazon'.



Un résumé des engagements proposés par Amazon sera publié au Journal officiel de l'UE. Les parties prenantes ont jusqu'au 9 septembre pour communiquer leurs remarques à la Commission.





