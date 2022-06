Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: renforcement de l'aide contre les catastrophes information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 13:48









(CercleFinance.com) - Amazon annonce un doublement de la taille de son centre mondial de secours d'Atlanta, en Georgie, pour aider les communautés touchées par des catastrophes naturelles, à l'approche de la saison des ouragans.



Le géant technologique fera don d'un million de fournitures de secours essentielles, augmentera le soutien logistique et doublera l'espace de stockage dans le hub, qui peut rapidement distribuer des kits de secours aux Etats-Unis et dans les pays des Caraïbes.



Le centre couvrant 20.000 pieds cubes prépositionnera notamment des matériaux d'abri, des fournitures d'hygiène, du matériel médical, du matériel de nettoyage et de réparation, ainsi que des jouets et des articles ménagers.





