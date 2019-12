Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : record battu pendant le Cyber Monday Cercle Finance • 03/12/2019 à 15:17









(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce que le Cyber Monday a établi un nouveau record en terme de nombre d'articles commandés dans le monde sur le site. Sans fournir de chiffres précis, le géant américain de la vente au détail en ligne a indiqué avoir reçu 'des centaines de millions' de commandes de produits entre Thanksgiving et Cyber Monday. Parmi les produits les plus vendus durant le Cyber Monday aux États-Unis, on trouve les haut-parleurs Echo Dot d'Amazon ou encore la clé Fire TV avec télécommande vocale Alexa.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -1.32%