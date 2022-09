Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Amazon: rajoute une division AWS au Moyen-Orient information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 12:56

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), une société du groupe Amazon a annoncé le lancement de sa deuxième division au Moyen-Orient, la région AWS Middle East (UAE).



Le groupe estime que cette division AWS du Moyen-Orient (EAU) ajoutera 11 milliards de dollars (41 milliards d'AED) au produit intérieur brut (PIB) des EAU au cours des 15 prochaines années.



' À partir d'aujourd'hui, les développeurs, les startups, les entrepreneurs et les entreprises, ainsi que les organisations gouvernementales, éducatives et à but non lucratif auront encore plus de choix pour exécuter leurs applications et servir les utilisateurs finaux à partir de centres de données situés aux Émirats arabes unis (EAU), en utilisant des technologies AWS avancées pour stimuler l'innovation ' indique le groupe.