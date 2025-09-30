Amazon rafraîchit sa gamme d'appareils pour l'IA Alexa+ et la sécurité domestique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les caméras Ring et Blink dans les paragraphes 5 à 8) par Greg Bensinger et Arriana McLymore

Amazon AMZN.O a dévoilé mardi une nouvelle gamme d'appareils optimisés pour la sécurité domestique et son nouvel assistant vocal Alexa+ infusé d'intelligence artificielle. Lors d'un événement à New York, Amazon a présenté des enceintes Echo, des appareils de diffusion en continu Fire TV , une nouvelle liseuse Kindle et des caméras Ring et Blink améliorées. Amazon tente de susciter l'intérêt pour la nouvelle Alexa , qu'elle a mis des années à mettre à jour avec l'IA pour une meilleure personnalisation et un ton plus conversationnel. Cet effort est d'autant plus important qu'Amazon a dépensé des milliards pour Alexa dans le but de rentabiliser ce service déficitaire. La firme de Seattle a déclaré que ses nouveaux Echos, y compris les petits appareils Dots et Show avec des écrans allant de 99 à 219 dollars, seront capables de fonctionner avec Alexa+ et seront dotés de nouvelles puces de silicium pour un traitement plus rapide. Amazon a également déployé des caméras améliorées pour ses appareils Ring afin d'améliorer la sécurité à domicile, y compris la reconnaissance faciale pour aider à éloigner les visiteurs indésirables. Le responsable de Ring, Jamie Siminoff, a déclaré que les images floues peuvent rendre plus difficile la surveillance d'une scène à l'extérieur de la maison.

Les nouvelles caméras Ring, disponibles dans le courant de l'année, seront également compatibles avec Alexa+, ce qui permettra aux appareils, grâce à l'utilisation de l'IA, de prendre des décisions, par exemple si un visiteur est en train de livrer un colis ou s'il est en train de surveiller la maison d'une personne pour y détecter une intrusion. Le prix de ces appareils variera entre 60 et 350 dollars, en fonction de leur utilité et de la qualité de la caméra.

"Il s'agit de savoir immédiatement si votre visiteur est quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous n'avez jamais vu auparavant", a déclaré M. Siminoff, qu'Amazon a réintégré dans l'entreprise au début de l'année.

Il existe également de nouvelles caméras Blink dotées d'une résolution plus élevée pour une meilleure surveillance à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, a déclaré Amazon.