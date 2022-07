Amazon rachète One Medical pour 3,9 milliards de dollars

(AOF) - Amazon a annoncé le rachat de One Medical pour 3,9 milliards de dollars. Le cybermarchand propose 18 dollars par action du spécialiste des soins de santé primaires. " One Medical est une organisation nationale de soins primaires centrée sur l'humain et alimentée par la technologie, dont la mission est de rendre les soins de qualité plus abordables, plus accessibles et plus agréables grâce à une combinaison transparente de services de soins en personne, numériques et virtuels qui sont pratiques là où les gens travaillent, font leurs courses et vivent ", détaille le communiqué.

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.