Amazon: rachat d'iRobot pour 1,7 milliard de dollars

(CercleFinance.com) - Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé vendredi l'acquisition d'iRobot, le fabricant de l'aspirateur-robot Roomba, pour un montant de 1,7 milliard de dollars.



Le groupe de Seattle précise qu'il prévoit de proposer 61 dollars pour chaque action de l'entreprise de robotique domestique grand public, dont le cours de Bourse a clôturé à un peu moins de 50 dollars par titre hier soir.



Dans un communiqué, Amazon dit apprécier la capacité d'innovation d'iRobot, une société de Bedford (Massachusetts) qui avait lancé l'aspirateur-robot Roomba en 2002 avant de commercialiser les robots laveurs de sol Braava.



Il est prévu que Colin Angle demeure à son poste de directeur général d'iRobot.





