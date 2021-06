Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : projet de région AWS en Israël pour 2023 Cercle Finance • 11/06/2021 à 11:48









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services a annoncé l'ouverture d'une région d'infrastructure en Israël au premier semestre 2023, permettant aux clients locaux d'exécuter des charges de travail et stocker des données tout en servant les utilisateurs finaux avec une latence plus faible. La région AWS Israël (Tel Aviv) permettra à davantage d'entreprises, d'administrations et d'organisations à but non lucratif d'exécuter leurs applications et de servir les utilisateurs finaux à partir de centres de données situés dans Israël. De plus, le gouvernement d'Israël a annoncé avoir sélectionné Amazon Web Services comme son principal fournisseur de cloud dans le cadre du contrat 'Nimbus' pour les ministères et les filiales du gouvernement.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +2.09%