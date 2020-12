Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : projet de nouvelle région AWS en Australie Cercle Finance • 08/12/2020 à 08:18









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services a annoncé son intention d'ouvrir une deuxième région d'infrastructures en Australie au second semestre 2022. Cette nouvelle région 'AWS Asie-Pacifique (Melbourne)' comprendra trois zones de disponibilité au lancement. Elles rejoindront les 25 zones de disponibilité existantes dans huit régions AWS d'Asie-Pacifique en Australie, Chine, Inde, Japon, Corée et Singapour. À l'échelle mondiale, AWS dispose de 77 zones de disponibilité dans 24 régions géographiques. La nouvelle Région AWS Asie-Pacifique (Melbourne) permettra à encore plus de développeurs, entreprises et organisations de mettre en oeuvre leurs applications et de servir les utilisateurs finaux à partir de centres de données situés en Australie.

