Amazon : programme pour la santé mentale des employés

(CercleFinance.com) - Amazon annonce lancer un nouveau programme, Resources for Living, destiné à soutenir la santé mentale de ses employés et des membres de leurs familles aux Etats-Unis, en leur fournissant des services personnalisés et pratiques.

'Ces services sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et comprennent l'accès à des séances de consultation gratuites en personne ou par téléphone, vidéo ou texte', explique le géant américain de la distribution en ligne.

Il rapporte que selon des enquêtes, aux Etats-Unis, plus de 26 millions d'adultes n'ont pas été traités pour des problèmes de santé mentale en 2020 et que 48% des parents subissent plus de stress dans leur vie personnelle qu'avant le début de la pandémie.