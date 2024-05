Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: prochain départ du directeur général d'AWS information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé mardi qu'Adam Selipsky quitterait ses fonctions de directeur général d'AWS, sa division d'informatique dématérialisée, le 3 juin prochain pour être remplacé par Matt Garman, un cadre maison.



L'annonce a été officialisée aujourd'hui par Andy Jassy, le directeur général du géant américain du commerce en ligne, qui avait lui-même dirigé Amazon Web Services (AWS) avant de succéder à Jeff Bezos à la tête du groupe en 2021.



Selipsky, qui avait rejoint AWS en 2005, avait pris la direction générale de la branche 'cloud' d'Amazon au même moment, après un passage de cinq ans chez le concepteur de logiciels Tableau.



'Nous avions convenu que s'il acceptait le poste, il l'exercerait pendant quelques années et que l'une de ses tâches serait d'aider à préparer la prochaine génération au niveau de la direction', rappelle Andy Jassy.



Son départ survient alors qu'AWS a récemment renoué avec la croissance pour afficher un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars en base annualisée.



Matt Garman, qui avait d'abord effectué un stage chez Amazon dans le cadre de son MBA en 2005, avait rejoint AWS l'année suivante pour devenir l'un de ses premiers chefs de produit.



Il était, depuis 2020, en charge des ventes mondiales d'AWS, du marketing, de la maintenance et des services professionnels.



A la Bourse de New York, l'action Amazon reculait de 1,3% mardi matin dans le sillage de ces annonces.





