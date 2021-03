Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : Prime Video décroche les droits de la NFL Cercle Finance • 19/03/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi avoir remporté une partie des droits de retransmission de la Ligue nationale de football américain (NFL) en décrochant un accord exclusif pour une période de 10 ans. Aux termes du contrat, c'est son service de vidéo à la demande, Prime Video, qui diffusera à partir de 2023 les 15 matches de la saison régulière prévus dans le cadre des soirées du jeudi ('Thursday Night Football'). L'accord porte également sur un match de la pré-saison, précise Amazon dans un communiqué. Depuis 2017, Amazon diffusait un certain nombre de matches de la NFL en simultané et disposait d'une exclusivité pour un match de la saison régulière, un accord qui lui avait permis de retransmettre en décembre dernier la rencontre entre les San Francisco 49ers et les Arizona Cardinals, qui lui avait permis d'attirer 11,2 millions de téléspectateurs.

