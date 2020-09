Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : prévoit de recruter 100.000 personnes de plus Cercle Finance • 14/09/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce ce matin avoir l'intention d'embaucher 100.000 personnes supplémentaires aux États-Unis et au Canada, en plus des 33.000 emplois annoncés la semaine dernière. Ces emplois seront à temps plein et à temps partiel. 'Les postes offrent un salaire de départ d'au moins 15 dollars l'heure, et dans certaines villes, Amazon offre des primes de signature allant jusqu'à 1.000 dollars', précise le groupe.

