Amazon AMZN.O a déclaré jeudi qu'un projet de loi du Conseil municipal de New York actuellement à l'étude, qui impose aux opérateurs de livraison du dernier kilomètre d'être titulaires d'une licence délivrée par la ville et d'employer directement leurs travailleurs plutôt que de sous-traiter ces missions, « pourrait ajouter jusqu'à 5 dollars » à chaque commande.
Le géant du commerce en ligne a ajouté qu’il pourrait être contraint d’envisager de délocaliser ses activités hors de la ville si le projet de loi était adopté.
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Amazon a informé ses clients new-yorkais que le Conseil municipal examinait actuellement le projet de loi Intro 518, porté par la conseillère Tiffany Caban, qui pourrait avoir des répercussions sur ses modes de livraison de colis et de courses et entraîner une hausse des prix
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L’entreprise a précisé qu’elle travaillait avec un réseau de petites entreprises de livraison avec lesquelles elle ne pourrait plus collaborer si la législation était adoptée
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Elle a également indiqué que le transfert de ses activités hors de la ville entraînerait probablement des livraisons plus lentes et plus coûteuses pour des millions de clients
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« Nous élaborons une législation qui encadre Amazon et protège les travailleurs, sans incidence sur les prix ni sur l’emploi », a déclaré la présidente du Conseil municipal, Julie Menin, à Reuters dans un communiqué envoyé par e-mail, qualifiant la campagne d’Amazon de « trompeuse »
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