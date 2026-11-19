Amazon prévient qu'un projet de loi sur la livraison à New York pourrait ajouter jusqu'à 5 dollars par commande

Amazon AMZN.O a déclaré jeudi qu'un projet de loi du Conseil municipal de New York actuellement à l'étude, qui impose aux opérateurs de livraison du dernier kilomètre d'être titulaires d'une licence délivrée par la ville et d'employer directement leurs travailleurs plutôt que de sous-traiter ces missions, « pourrait ajouter jusqu'à 5 dollars » à chaque commande.

Le géant du commerce en ligne a ajouté qu’il pourrait être contraint d’envisager de délocaliser ses activités hors de la ville si le projet de loi était adopté.