Amazon : présente de nouvelles caméras de sécurité Blink

(CercleFinance.com) - Amazon annonce aujourd'hui Blink Outdoor et Blink Indoor, de nouvelles caméras de sécurité sans fil pour la maison intelligente proposées par Blink. 'Les caméras présentent une nouvelle conception matérielle élégante et offrent une vidéo HD 1080p, une vision nocturne IR, une détection de mouvement et un son bidirectionnel. Blink a également annoncé aujourd'hui un nouveau pack d'extension de batterie - qui double la durée de vie de la batterie de l'appareil photo jusqu'à quatre ans au total avec une utilisation normale, aidant les clients à ne jamais manquer un moment important', explique Amazon.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.96%