Amazon : premiers investissements du Climate Pledge Fund

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce aujourd'hui les premiers bénéficiaires d'investissements de la part du Climate Pledge Fund. CarbonCure Technologies, Pachama, Redwood Materials, Rivian et Turntide Technologies, en sont ainsi les bénéficiaires. 'Le Climate Pledge Fund est un programme d'investissement en capital-risque dédié de 2 milliards de dollars soutenant des technologies et des services durables qui aideront Amazon et d'autres entreprises à respecter le Climate Pledge - un engagement à être zéro carbone net d'ici 2040', indique Amazon.

