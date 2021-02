Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : poursuit la lutte contre la contrefaçon Cercle Finance • 10/02/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Amazon annonce que son unité chargée de la lutte contre les contrefaçons a intenté des poursuites fédérales aux côtés de Dutch Blitz Acquisition Corporation (Dutch Blitz), un fabricant de jeux de cartes familial. Cette procédure collective vise à récupérer les bénéfices que les propriétaires de Dutch Blitz ont perdus à cause de versions contrefaites de son jeu de cartes qui avaient été proposées dans la boutique Amazon, au mépris de la politique d'Amazon, au mépris de la marque Dutch Blitz et au mépris de la loi. Amazon a renforcé sa lutte contre la contrefaçon avec la création d'une unité dédiée à la question en juin 2020 et a intenté de nombreuses procédures depuis, aux côtés de marques comme Valentino KF Beauty, JL Childress, ou YETI.

