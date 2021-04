AMAZON : plus de 200 millions membres pour Prime

(AOF) - Le programme de fidélisation d'Amazon.com compte plus de 200 millions de membres dans le monde, révèle Jeff Bezos dans sa dernière lettre aux actionnaires. Le fondateur du cybermarchand avait revendiqué 150 millions d'abonnés en janvier 2020. En France, Prime, qui offre également des services de streaming de vidéo et de musique, coûte 49 euros par an.

AOF - EN SAVOIR PLUS