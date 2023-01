Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: plus de 18.000 suppressions de postes confirmées information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - Amazon a confirmé mercredi soir son intention de supprimer un peu plus de 18.000 postes, soit l'équivalent d'environ 1,2% de ses effectifs dans le monde, qui représentent 1,6 millions d'employés.



Le géant américain de l'Internet précise que ce chiffre tient compte des réductions de postes qu'il avait déjà annoncées en novembre dernier, essentiellement concentrées dans ses divisions de livres et d'appareils.



Les suppressions d'emplois dévoilées aujourd'hui devraient principalement toucher ses boutiques en dur ainsi que ses équipes de ressources humaines, relation-client et technologiques (PXT).



Dans un post publié sur le blog de l'entreprise, Andy Jassy - le directeur général - justifie les licenciements par l'incertitude économique, mais aussi par le fait que la société 'a rapidement recruté au cours des dernières années'.



Il ajoute qu'il entendait garder l'ampleur de cette restructuration secrète jusqu'au moment où les salariés concernés et les organes représentatifs du personnel seraient informés, c'est-à-dire à la mi-janvier, mais que des fuites dans la presse l'ont obligé à prendre les devants dans sa communication.





