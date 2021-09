Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : plus d'un million de CV reçus pour le 'Career Day' information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 14:03









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé vendredi avoir reçu plus d'un million de candidatures à l'occasion de sa journée carrière - le 'Career Day' - qui s'est tenue le mercredi 15 septembre. L'événement - organisé en mode virtuel en raison de la pandémie - a attiré des candidats en provenance de 170 pays, même si ce sont les Etats-Unis qui ont représenté le plus gros du volume, avec quelque 500.000 CV reçus. D'après Amazon, les postes les plus recherchés se trouvent dans le développement logiciel, les services informatiques, l'assistance technique et la gestion des opérations. Au cours de la journée, plus de 2000 recruteurs issus des équipes d'Amazon ont conduit 30.000 séances d'assistance professionnelle gratuites et individuelles avec des chercheurs d'emploi.

