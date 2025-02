Amazon, Pinterest, Tesla... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Amazon

Amazon est attendu en recul en raison de la performance décevante du cloud et de perspectives inférieures aux attentes. Au quatrième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 20 milliards de dollars, soit 1,86 dollar par action, contre un profit de 10,6 milliard de dollars ou 1 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,49 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 13,2 à 21,2 milliards de dollars et il a largement dépassé le consensus de 19 milliards de dollars.

Expedia

Expedia est attendue en hausse de 10% en pré-marché à Wall Street après que l'agence de voyages en ligne a dépassé les estimations des investisseurs au quatrième trimestre. Le bénéfice par action ajusté ressort à 2,39 dollars contre 2,04 dollars attendus. Le groupe réintroduit par ailleurs un dividende trimestriel, suspendu depuis 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Le dividende sera de 0,40 dollar au premier trimestre 2025. "Nos trois principales marques grand public ont enregistré une croissance des réservations", a résumé la CEO Ariane Gorin.

Illumina

Illumina est attendu en nette baisse en prémarché à Wall Street après avoir publié une prévision de chiffre d'affaires très en-dessous des attentes. Le fabricant de machines de séquençage génétique, qui commercialise tests génétiques et outils de diagnostic, table sur un chiffre d'affaires de 4,28 à 4,4 milliards de dollars en 2025, une fourchette dont le point médian tombe sous l'estimation moyenne des analystes à savoir 4,39 milliards. A 1,10 milliard, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est cependant supérieur aux attentes.

Microchip

Le fabricant américain de puces Microchip a présenté des profits plus faibles qu'anticipé, mais des perspectives décevantes. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le groupe a essuyé une perte nette de 53,6 millions de dollars, soit 10 cents par titre, contre un bénéfice net de 419,2 millions de dollars, soit 77 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 20 cents, ressortant 7 cents sous les attentes. Les résultats ont été pénalisés par l'amortissement d'actifs incorporels liés à ses acquisitions antérieures.

Nikola

Nikola est attendu en baisse e plus de 30% en prémarché à Wall Street après que Bloomberg a annoncé que le constructeur de véhicules électriques envisageait de se déclarer en faillite. La société travaille avec un cabinet d'avocats et des conseillers financiers pour demander la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, qui la protégerait de ses créanciers en cas de crise de trésorerie, même si rien n'est encore définitif. La presse a déjà annoncé fin janvier que Nikola envisageait la vente de tout ou partie de ses activités, alors que ses liquidités s'épuisent.

Pinterest

Pinterest grimpe de plus de 20% en avant-Bourse. La plateforme d'images a dégagé sur le trimestre clos fin décembre des revenus en hausse de 18%, à 1,15 milliard de dollars contre 1,14 milliard de consensus. Mais le Bpa est ressorti inférieur au consensus : à 56 cents contre 65 cents. Sur le premier trimestre fiscal 2025, le groupe envisage des revenus allant de 837 à 852 millions de dollars, contre 833 millions de consensus. Sur ce premier trimestre, le bénéfice ajusté est anticipé entre 155 et 170 millions de dollars, également au-dessus des attentes.

Take Two

Take Two Interactive Software est attendu dans le vert après la confirmation de la sortie de Grand Theft Auto VI à l'automne et de ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin décembre, l'éditeur de jeux vidéo a essuyé une perte nette de 125,2 millions de dollars représentant 71 cents par action contre une perte de 91,6 millions de dollars et 54 cents, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 72 cents, à comparer au consensus Zacks de 57 cents.

Tesla

Tesla est attendue en nette baisse en pré-marché à Wall Street après que les ventes de ses véhicules électriques fabriqués en Chine ont chuté de 11,5% à 63 238 unités en janvier sur un an, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) publiées vendredi. Les livraisons des Model 3 et Model Y fabriqués en Chine ont reculé de 32,6 % par rapport à décembre. Son rival chinois BYD a, en revanche, vendu 296 446 véhicules le même mois de janvier, soit une augmentation de 47,5 % sur l'année.