Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Amazon: partenariat entre le Climate Pledge et le C40 Cities information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 15:35

(CercleFinance.com) - Amazon annonce que le Climate Pledge, qu'il a cofondé avec Global Optimism, va lancer un partenariat avec le C40 Cities -association regroupant une centaine de maires des plus grandes villes du monde pour lutter contre le changement climatique.



Baptisé Laneshift, ce partenariat vise à 'lutter contre les émissions de carbone grâce à un fret zéro émission en réinventant les véhicules de transport de marchandises moyens et lourds et les itinéraires qu'ils empruntent'.



Le Climate Pledge va ainsi engager 10 millions de dollars auprès du C40 Cities pour le développement et le déploiement de camions électriques zéro émission et d'infrastructures de recharge dans les grandes villes d'Inde et d'Amérique latine.