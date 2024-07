Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: partenariat élargi avec Workday autour de l'IA information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - Amazon annonce que Amazon Web Services (AWS) a élargi son partenariat élargi avec Workday, un fournisseur de solutions de gestion.



Ensemble, AWS et Workday développeront des capacités d'intelligence artificielle (IA) générative, innoveront conjointement autour de nouvelles expériences client et investiront dans des initiatives conjointes de mise sur le marché pour accélérer la transformation du cloud des clients.



' Ce partenariat élargi combine la puissance de Workday AI et d'AWS pour fournir des fonctionnalités d'IA à nos clients plus rapidement et plus efficacement ', a déclaré Shane Luke, vice-président des produits et de l'ingénierie et responsable de l'IA et du ML chez Workday.





