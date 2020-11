Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : ouvre un centre de commandes dans le Mississippi Cercle Finance • 12/11/2020 à 17:33









(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, Amazon a annoncé son intention de lancer un nouveau centre de traitement des commandes à la pointe de la technologie dans le comté de Madison (Mississippi), créant plus de 1000 nouveaux emplois à temps plein. Ce centre de distribution sera la première installation située dans cet Etat à présenter la technologie robotique innovante d'Amazon. La société a lancé sa première installation dans le Mississippi à Byhalia en 2019, et un nouveau centre de distribution en août à Olive Branch.

