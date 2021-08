Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : ouvre un 'Air Hub' pour développer le fret aérien information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 13:24









(CercleFinance.com) - Amazon annonce aujourd'hui l'entrée en service de son 'Amazon Air Hub' à l'aéroport international de Cincinnati / Northern Kentucky (CVG). Fruit de quatre ans de planification et de construction, l'Amazon Air Hub servira de hub central pour le réseau de fret Amazon Air aux États-Unis, facilitant le transport rapide des colis des clients à travers le pays. D'un montant de 1,5 Md$, cet investissement devrait générer, à terme, des milliers d'emplois dans la planification des opérations, la gestion du tri ou encore les technologies robotiques. ' L'Amazon Air Hub à l'aéroport international de Cincinnati / Northern Kentucky fera du Kentucky le leader national incontesté du fret aérien ', a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -0.18%