Amazon : ouvre deux centres de distribution au Kansas Cercle Finance • 16/10/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir deux nouveaux centres de distribution au Kansas (Etats-Unis). Les nouveaux centres de distribution, dont le lancement est prévu pour 2021, devraient générer plus de 1000 nouveaux emplois à temps plein ' avec une rémunération et des avantages sociaux de premier ordre dès le premier jour ', affirme l'entreprise.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.21%