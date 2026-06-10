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Amazon obtient une ligne de crédit de 17,5 milliards de dollars alors que ses dépenses d'investissement liées à l'IA s'accélèrent
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles aux paragraphes 2 à 7)

Amazon.com AMZN.O a obtenu un prêt de 17,5 milliards de dollars auprès de prêteurs dont Citibank C.N , a annoncé le géant de la technologie, alors qu'il intensifie ses dépenses en matière d'infrastructures d'IA.

Parmi les prêteurs figurent également BofA Securities

BAC.N , JPMorgan Chase JPM.N , HSBC HSBA.L et Wells Fargo

WFC.N , a indiqué Amazon dans un document déposé le 8 juin, précisant que ce financement est destiné à des besoins généraux de l'entreprise.

Les grandes entreprises technologiques, notamment Alphabet

GOOGL.O et Meta META.O , ont indiqué que leurs dépenses en matière d'IA ne ralentiraient pas, les dépenses combinées devant désormais dépasser les 700 milliards de dollars cette année , contre environ 600 milliards auparavant.

Pour financer leurs développements en IA, certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales se tournent vers les marchés de la dette et lèvent des fonds propres, marquant ainsi un changement par rapport à leur dépendance antérieure aux réserves de trésorerie pour financer leur expansion.

En octobre, Meta a déposé une demande pour sa plus importante émission obligataire jamais réalisée, pouvant atteindre 30 milliards de dollars , tandis qu'Alphabet a dévoilé le mois dernier son intention de vendre pour la première fois des obligations libellées en yens japonais.

Le dernier accord d'Amazon porte sur une facilité de crédit à terme à tirage différé, ce qui signifie qu'elle peut retirer des montants selon ses besoins au lieu de recevoir la totalité du montant d'avance.

En début de semaine, Amazon a déposé une demande pour une émission obligataire en cinq volets au Canada pouvant atteindre 14 milliards de dollars canadiens.

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CITIGROUP
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HSBC HLDG
1 291,200 GBX LSE -1,54%
JPMORGAN CHASE
311,105 USD NYSE -0,43%
META PLATFORMS
580,2750 USD NASDAQ -0,74%
WELLS FARGO
82,360 USD NYSE +0,44%
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