Amazon: nouvelles solutions chez Amazon Business

(CercleFinance.com) - Amazon fait savoir que Amazon Business, sa boutique en ligne dédiée aux achats professionnels inter-entreprises, a annoncé aujourd'hui plusieurs nouvelles fonctionnalités technologiques, notamment l'Amazon Business App Center, le System for Cross-domain Identity Management et l'Integrated Quoting.



Amazon Business a également apporté plusieurs mises à jour à ses solutions de Gestion Budgétaire et d'Achat Guidé.



Ces technologies sont conçues pour aider les grands clients professionnels, y compris les entreprises multinationales, les universités, les agences gouvernementales, les organisations éducatives et les réseaux de santé, à simplifier et moderniser leur manière de faire des achats de fournitures professionnelles.



'Nous ne nous contentons pas de réagir aux plus grands défis partagés par nos clients ; nous les anticipons avec de nouvelles technologies afin que nos clients puissent utiliser leurs ressources pour faire face à l'inattendu et continuer à développer leur entreprise', a déclaré Shelley Salomon, vice-présidente mondiale d'Amazon Business.





