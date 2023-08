Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: nouvelle région AWS pour Israël information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 11:46









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce lancer sa région AWS Israël (Tel Aviv), permettant aux clients locaux 'd'exécuter des charges de travail et de stocker des données en toute sécurité, tout en servant les utilisateurs finaux avec une latence encore plus faible'.



'La nouvelle région AWS devrait soutenir en moyenne 7.700 emplois équivalents temps plein par an grâce à un investissement prévu de 7,2 milliards de dollars en Israël jusqu'en 2037', estime le groupe américain.



Avec AWS Israël (Tel Aviv), AWS dispose de 102 zones de disponibilité dans 32 régions. Il prévoit encore de lancer 12 zones de disponibilité supplémentaires et quatre autres régions AWS au Canada, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande.





