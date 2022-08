Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: nouvelle région AWS lancée au Moyen-Orient information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 09:23









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) fait part du lancement de sa deuxième région au Moyen-Orient, la Région AWS Moyen-Orient (Émirats arabes unis), composée de trois zones de disponibilité et rejoignant la Région AWS Moyen-Orient (Bahreïn) ouverte en juillet 2019.



'La Région AWS Moyen-Orient (EAU) permet aux clients d'exécuter des charges de travail et de stocker des données en toute sécurité dans le Émirats arabes unis tout en servant les utilisateurs finaux avec une latence encore plus faible', explique-t-il.



Selon le groupe technologique, elle devrait soutenir en moyenne près de 6.000 emplois à temps plein par an grâce à un investissement prévu de plus de cinq milliards de dollars aux Émirats arabes unis jusqu'en 2036.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -0.73%