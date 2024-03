Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: nouvelle collaboration entre AWS et Nvidia information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 13:34









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), une société Amazon.com, et Nvidia ont annoncé que la nouvelle plateforme GPU Nvidia Blackwell, dévoilé par Nvidia au GTC 2024, arrive sur AWS.



AWS proposera les GPU Nvidia GB200 Grace Blackwell Superchip et B100 Tensor Core, prolongeant ainsi la collaboration stratégique de longue date des entreprises pour fournir l'infrastructure, les logiciels et les services les plus sécurisés et les plus avancés pour aider les clients à débloquer de nouvelles capacités d'intelligence artificielle (IA) générative.



Ensemble, ils fournissent l'infrastructure et les outils qui permettent aux clients de créer et d'exécuter des inférences en temps réel sur des modèles LLM (Large Language Models) de plusieurs milliards de paramètres plus rapidement, à grande échelle et à un coût inférieur à celui des GPU Nvidia de génération précédente sur Amazon EC2.



' La collaboration étroite entre nos deux organisations remonte à plus de 13 ans, lorsque nous avons lancé ensemble la première instance cloud GPU au monde sur AWS, et aujourd'hui nous proposons la plus large gamme de solutions GPU Nvidia aux clients ', a déclaré Adam Selipsky, DG d'AWS.



' Ensemble, nous continuons à innover pour faire d'AWS le meilleur endroit pour exécuter des GPU Nvidia dans le cloud '.



' L'IA génère des avancées à un rythme sans précédent, conduisant à de nouvelles applications, modèles commerciaux et innovations dans tous les secteurs ', a déclaré Jensen Huang, fondateur et DG de Nvidia.



' Notre collaboration avec AWS accélère les nouvelles capacités d'IA générative et offre aux clients des solutions sans précédent '.





