Amazon: nouveaux contrats d'achat d'électricité renouvelable

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi la signature d'une nouvelle série de contrats d'achat d'électricité renouvelable, une décision qui lui permet de conforter son statut de plus grand acheteur d'énergie verte au monde.



Le géant du commerce en ligne dit avoir conclu 37 nouveaux projets d'énergie éolienne et solaire, dont 26 centrales photovoltaïques, aux Etats-Unis, en Espagne, en France, en Australie, au Canada, en Inde, au Japon et aux EAU.



La société compte désormais un total de 310 projets d'énergie renouvelable dans 19 pays, un portefeuille qui devrait lui permettre de générer une capacité de production de 15,7 GW d'électricité.



Avec cette annonce, Amazon prévoit désormais d'alimenter 100% de ses activités avec des énergies renouvelables d'ici à 2025, soit cinq ans avant son objectif initial de 2030.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +3.56%