Amazon: nouveau record de ventes battu pour 'Prime Day'

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi avoir enregistré des ventes 'record' lors de sa journée promotionnelle de 'Prime Day', qui s'est tenue au cours des deux derniers jours.



Sans dévoiler de chiffres précis, le géant du commerce en ligne indique qu'il n'avait jamais écoulé autant d'articles lors des évènements Prime qu'il avait pu précédemment organiser.



Le groupe de Seattle note - toujours sans publier de données spécifiques - que les membres de son programme préférentiel Prime ont ainsi pu économiser plusieurs milliards de pendant les deux jours d'offres.



Il ajoute que des millions de nouveaux membres avaient décidé de rejoindre le programme durant les trois semaines ayant précédé l'événement afin de pouvoir profiter des rabais proposés.



Parmi les marques les plus populaires cette année, on retrouve les produits de beauté Sol de Janeiro, les appareils Apple, les aspirateurs Dyson et les sonnettes vidéo Ring.



Amazon ajoute que ses vendeurs partenaires - dont la plupart sont des petites et moyennes entreprises (PME) - ont commercialisé plus de 200 millions d'articles durant ces deux journées d'offres promotionnelles.





