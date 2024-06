Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: nouveau membre du Forum de l'UE sur l'Internet information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 12:40









(CercleIFinance.com) - La Commission européenne fait savoir quele Forum de l'UE sur l'internet(EIF) s'est réuni hier pour accueillir des nouveaux membres, notamment Amazon, SoundCloud, Mistral AI, DailyMotion, et l'institut de dialogue stratégique.



Ils rejoignent 17 entreprises numériques qui font déjà partie du Forum, aux côtés des États membres, des institutions de l'UE, des agences de l'UE, du Forum mondial de l'internet sur la lutte contre le terrorisme et du Centre des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme.



À ce titre, 'ils contribueront activement à relever les défis posés par la présence de contenus préjudiciables et illégaux en ligne', indique l'UE.





Valeurs associées AMAZON.COM 181.28 USD NASDAQ +1.08%