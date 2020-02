Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : nouveau contrat pour AWS Cercle Finance • 05/02/2020 à 15:22









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services annonce ce mercredi que Carrier, entreprise spécialisée dans les technologies de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, d'incendie, de sécurité et d'automatisation des bâtiments, l'a choisi comme son fournisseur de cloud préféré. 'Carrier va transférer jusqu'à 70% de ses 4.000 serveurs et 996 applications de ses serveurs et bases de données vers AWS, réduisant les coûts d'infrastructure informatique tout en positionnant l'entreprise vers l'innovation, afin de fournir plus de produits et services à ses clients dans le monde entier', explique Amazon. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.67%