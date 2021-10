Amazon : net repli en vue en raison de résultats et perspectives décevantes

(AOF) - Grosse déception pour le secteur technologique, Amazon a présenté des résultats décevants, pris en tenaille entre le ralentissement de sa croissance dans l’e-commerce et la hausse des coûts conjuguée à des difficultés d’approvisionnement. Au troisième trimestre, le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 3,2 milliards de dollars, soit 6,12 dollars par action, contre 6,3 milliards de dollars ou 12,37 dollars par action, un an plus tôt.

Le résultat opérationnel est passé en un an de 6,2 à 4,85 milliards de dollars alors qu'il était attendu à 5,51 milliards. La fourchette d'objectifs du groupe s'étendait de 2,5 à 6 milliards de dollars.

Les ventes totales d'Amazon ont, elles, augmenté de 15% à 110,8 milliards de dollars, mais le marché était plus optimiste et tablait sur 111,6 milliards de dollars. "

Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de plus de 38% à 4,88 milliards de dollars pour des revenus en progression de près de 39% à 16,11 milliards de dollars. Ces derniers ont accéléré par rapport au trimestre précédent (+37%).

" Au quatrième trimestre, nous prévoyons d'encourir des coûts supplémentaires de plusieurs milliards de dollars dans notre activité grand public, car nous devons faire face à des pénuries de main-d'œuvre, à une augmentation des coûts salariaux, à des problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale et à une augmentation des coûts de fret et d'expédition ", a averti le fondateur, Jeff Bezos.

Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel est ainsi anticipé entre 0 et 3 milliards de dollars contre 6,9 milliards de dollars un an auparavant. Le haut de la fourchette est inférieur de 60% au consensus, souligne Jefferies. Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 130 et 140 milliards de dollars, soit une croissance de 4% et 12%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 141,6 milliards de dollars.

