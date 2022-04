Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: mobilisé contre la contrefaçon avec S. Ferragamo information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 16:56









(CercleFinance.com) - Amazon annoncé que son unité de lutte contre la contrefaçon (CCU) a travaillé en étroite collaboration avec Salvatore Ferragamo S.p.A. afin de signaler les activités d'un contrefacteur de l'emblématique ceinture Gancini de Ferragamo aux Autorités chinoises de supervision et d'administration du marché (MSA).



À la suite d'une enquête menée par la MSA et le CCU d'Amazon, des centaines de produits contrefaits ont été saisis dans un entrepôt.



Amazon et Ferragamo continueront d'aider les forces de l'ordre à enquêter sur les contrefacteurs et à empêcher leurs produits d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, afin d'aider à stopper ce commerce illicite à la source.





