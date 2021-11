Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : migration des services Paysafe sur AWS information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Paysafe annonce la migration de ses services digital wallet vers le cloud AWS. Paysafe, une plateforme de paiement spécialisée de premier plan, annonce aujourd'hui la dernière étape de sa stratégie visant à devenir un fournisseur de paiements entièrement basé sur le cloud avec la migration de ses portefeuilles numériques, Skrill et NETELLER, et de tous les services commerciaux associés vers Amazon Web Services (AWS). L'achèvement de la migration vers le cloud de Digital Wallets fait partie d'un accord mondial pluriannuel avec AWS qui prend en charge la stratégie cloud de Paysafe. ' Le passage à AWS a permis à Paysafe de faire évoluer ses opérations de portefeuille numérique afin d'accroître l'efficacité et l'innovation de ses solutions grand public et de réduire le temps de déploiement de ses intégrations marchandes d'environ 80 %, accélérant ainsi le délai de mise sur le marché pour ses clients professionnels ' indique la société.

