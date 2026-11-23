Amazon met la main sur la technologie d'optimisation de l'IA de Decart

Amazon annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir la technologie propriétaire à l'origine de Decart Optimization Stack (DOS), une solution destinée à améliorer les performances des systèmes d'intelligence artificielle (IA), tant sur le plan logiciel que matériel.

Dans le cadre de cette opération, le groupe prévoit également d'intégrer les trois cofondateurs de Decart AI, Dean Leitersdorf, Moshe Shalev et Orian Leitersdorf, ainsi que leur équipe de chercheurs et d'ingénieurs spécialisés dans l'IA.

Cette acquisition doit permettre au géant du commerce en ligne et des services de cloud d'optimiser davantage les performances de ses processeurs développés en interne, notamment Trainium, et d'améliorer l'efficacité de l'inférence, c'est-à-dire l'exécution des modèles d'IA après leur entraînement.

La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Amazon n'a précisé ni le montant de l'opération ni son calendrier de finalisation.

Il y a six semaines, un article du Wall Street Journal faisait état de discussions engagées par Amazon en vue d'acquérir Decart, le quotidien économique et financier new-yorkais évoquant alors une valorisation de l'ordre de 7 MdsUSD.