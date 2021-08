Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : Lord of the Rings dit adieu à la Nouvelle-Zelande information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - Amazon Studios a annoncé vendredi qu'il allait délocaliser son projet d'adaptation télévisée du 'Seigneur des Anneaux' (Lord of the Rings), qui sera désormais tourné au Royaume-Uni. La filiale du géant de l'Internet explique que cette mesure s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à regrouper ses productions audiovisuelles en Grande-Bretagne. Cette décision tranche avec la tradition qui voulait, depuis le lancement de la franchise par Peter Jackson, que tous les films dérivés de la saga de J.R.R Tolkien soient tournés dans les paysages majestueux de l'archipel du Pacifique Sud. La première saison de la série produite d'Amazon a d'ailleurs été tournée dans le pays, où se poursuivra sa post-production jusqu'en juin 2022. La pré-production de la saison deux aura lieu, quant à elle, au Royaume-Uni. Le premier épisode de la première saison du 'Lord of the Rings' d'Amazon est attendu le 2 septembre 2022 sur Prime Video.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.35%