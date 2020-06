Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : location de 12 avions cargos Cercle Finance • 04/06/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Pour répondre à l'évolution des besoins de ses clients, le géant de la distribution en ligne Amazon a annoncé mercredi soir la location de 12 avions cargos de type Boeing 767-300, auprès d'Air Transport Services Group (ATSG). Ces avions se joindront à sa flotte existante, composée de 70 appareils, pour porter le réseau total d'Amazon Air à plus de 80 avions. Le premier a intégré les activités de fret aérien d'Amazon le mois dernier, les 11 autres devant être livrés en 2021.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +1.15%