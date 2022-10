Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: les prévisions déçoivent, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 16:37









(CercleFinance.com) - Amazon chute de plus de 10% ce vendredi à Wall Street suite à la publication d'une prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre très inférieure aux attentes du marché.



Le géant américain de l'Internet a annoncé hier soir qu'il prévoyait des ventes nettes comprises entre 140 et 148 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, une fourchette bien en-dessous du consensus établi à 155 milliards.



'La récession pointe peut-être déjà le bout de son nez', s'inquiètent ce matin les analystes de BofA dans une note de réaction.



'Certes, Amazon gagne des parts de marché dans le commerce en ligne, mais ses perspectives laissent suggérer une période des fêtes de fin d'année beaucoup moins faste qu'en 2021', souligne le broker.



De fait, les investisseurs semblent surtout s'alarmer de la décélération de la croissance de sa filiale d'informatique dématérialisée ('cloud'), Amazon Web Services (AWS), qui constituait jusqu'ici le moteur de l'activité.



Les revenus de la division ont progressé de 28% au troisième trimestre, contre +33% sur le trimestre précédent.



Au total, le chiffre d'affaires de troisième trimestre a progressé de 15% à 127 milliards de dollars, un chiffre inférieur au consensus moyen qui visait 128 milliards.



Le bénéfice net d'Amazon s'est, lui, replié à 2,9 milliards de dollars, soit 28 cents l'action, contre 3,2 milliards de dollars, ou 31 cents l'action, un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient en moyenne un BPA de 22 cents.



Suite à cette publication mitigée, l'action Amazon perdait 10,1% vendredi matin, tout en préservant une valorisation boursière supérieure au seuil symbolique des 1.000 milliards de dollars.



Ce niveau reste quand même très éloigné de la capitalisation de 1.900 milliards de dollars que le groupe de Seattle affichait encore en novembre 2021.





