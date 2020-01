Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : les prévisions de résultats d'un analyste Cercle Finance • 28/01/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Wedbush table pour le trimestre écoulé sur des résultats 'solides reflétant une saison des fêtes heureuse', avec les attentes d'un BPA de 5,04 dollars et de revenus de 85,7 milliards, à comparer à des consensus de 4,04 dollars et de 85,9 milliards. 'Amazon peut délivrer une croissance substantielle de ses bénéfices sur le long terme en augmentant ses dépenses plus lentement que ses revenus', juge Wedbush, qui s'attend à ce que le groupe affiche des objectifs supérieurs au consensus pour le premier trimestre 2020. Wedbush confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours à 12 mois de 2000 dollars sur Amazon, avant la publication jeudi soir des résultats de quatrième trimestre du géant américain de la distribution en ligne.

