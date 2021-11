Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : les offres de 'Black Friday' débuteront dès le jeudi information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Amazon a levé le voile lundi sur les offres promotionnelles qu'il entend proposer à l'occasion de 'Black Friday', la grand-messe qui donne le coup d'envoi des achats de fin d'année aux Etats-Unis. Le géant de l'Internet explique prévoir des milliers d'offres dès le jeudi 25 novembre, c'est-à-dire le jour de Thanksgiving, en particulier sur les écrans de télévision, des produits très prisés lors de cet événement commercial. Le groupe de Seattle proposera cette année des ristournes importantes sur des modèles des marques Samsung, Sony et LG, ainsi que des rabais sur certains de ses appareils équipés de l'assistant vocal Alexa. Cette journée de 'Black Friday' sera également l'occasion de réaliser des achats en vue de Noël puisque le distributeur proposera des offres sur les marques de jouets Fisher-Price, Barbie et Disney. A l'occasion de l'événement, les membres de son service préférentiel 'Prime' pourront bénéficier d'une livraison en un jour dans 47 villes américaines et d'une livraison en cinq heures dans 15 agglomérations.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.59%